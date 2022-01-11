Москва, 11 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Американская сторона по итогам переговоров в Женеве представит России письменный ответ по предложениям о гарантиях безопасности. Ответ ожидается на следующей неделе, сообщил 11 января РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Kremlin.ru Флаги России и США

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«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в ходе переговоров представители России «разжевали» партнёрам из США предложения по гарантиям безопасности, чтобы не осталось недопониманий. Москве нужен конкретный ответ на озабоченности, высказанные американской стороне, связанные, в первую очередь, с расширением НАТО.

По его словам, увиливания для России неинтересны. Договориться сторонам необходимо, иначе возрастут угрозы мировой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры с НАТО в Женеве пока не вызвали удовлетворение у российской стороны.

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