Москва, 11 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Вероятность новой волны коронавирусной инфекции в России не исключена, поэтому российские власти принимают меры по подготовке системы здравоохранения к борьбе с возможным ростом заболеваемости COVID-19. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что штамм коронавируса «Омикрон» является «большой опасностью и реальностью».

«Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь, — сказал официальный представитель Кремля. — Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне».

Песков не сомневается, что новая разновидность коронавирусной инфекции придёт в Россию, вопрос только в том, когда это произойдёт.

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«Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США. Они вышли вообще на планку свыше 1,1 миллиона заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 11 января, за последние сутки в России число заражений коронавирусом выросло до 17 525 случаев. Это самый высокий показатель со 2 января. Накануне, 10 января, в России было зафиксировано 15 830 новых заражений.

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