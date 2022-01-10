Красногорск, , 14:26 — REGNUM Новая волна пандемии коронавируса в Подмосковье может начаться уже в середине февраля 2022 года. Об этом 10 января сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Вакцинация Tim Reckmann

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«Хочу обратить внимание, что сейчас, по прогнозам, следующая волна ожидается либо в середине февраля, если будет плохая вакцинация, либо в середине апреля, если вакцинация будет хорошая. То есть волна неизбежно будет, но какой она будет — зависит от нас», — сказала Стригункова.

Сгладить последствия от новой волны можно при помощи вакцинации и ревакцинации. Однако на этом направлении в Подмосковье возникли определенные трудности, отметила чиновник.

По её словам, на данный момент в Московской области ревакцинировали 500 тыс. человек. Всего же на территории Подмосковья насчитывается полтора миллиона человек, которые вакцинировались или переболели более полугода назад и нуждаются в ревакцинации.

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