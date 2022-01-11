Москва, 11 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовали профессионально, их действия не выходят за рамки правового поля. Об этом 11 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Mil.ru Флаги стран ОДКБ

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Она отметила, что силы ОДКБ в Казахстане действовали «слаженно, чётко и в правовых рамках».

«Самое печальное: они [западные партнёры] не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, — указала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Захарова. — То есть, те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооружённых сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость».

Захарова добавила, что «эта возможность предполагается уже на протяжении 30 лет, она сейчас задействована была: точечно, профессионально, на основе абсолютно правовых аргументов и правовых документов».

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ, начавшиеся в ряде населённых пунктов Казахстана 2 января, уже через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Начались столкновения протестующих с силовиками и нападения на органы власти.

Читайте также: США потребовали у Казахстана объяснить обращение за помощью к ОДКБ

6 января 2022 года для нормализации обстановки в республике Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческий контингент организации в Казахстан. Силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. На сегодняшний день миссия миротворческого контингента успешно завершилась. Поэтапный вывод сил из страны начнётся через два дня.