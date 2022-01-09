Вашингтон, 9 января 2022, 18:05 — REGNUM США просят у Казахстана разъяснений по поводу решения обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"У нас реальные вопросы… Почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует РФ. Просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно — это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем…», — заявил он в интервью CNN.
Блинкен также осудил приказ президента страны Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.