Токаев 11 января представит парламенту кандидатуру премьер-министра
Астана, 11 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит кандидатуру нового премьер-министра нижней палате парламента (Мажилису) и выступит перед законодателями по ситуации в стране. Об этом пресс-секретарь президента Берик Уали 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, телеканал «Хабар-24» будет вести прямую трансляцию заседания.
Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»
Напомним, что после принятой 5 января на фоне протестов отставки председателя правительства Аскара Мамина его функции временно исполняет первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что в агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана, и Ближнего Востока.
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