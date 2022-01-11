Астана, 11 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января представит кандидатуру нового премьер-министра нижней палате парламента (Мажилису) и выступит перед законодателями по ситуации в стране. Об этом пресс-секретарь президента Берик Уали 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Берик Уали «Сегодня в 11:15 глава государства Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи примет участие в заседании Мажилиса парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах».

По его словам, телеканал «Хабар-24» будет вести прямую трансляцию заседания.

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Напомним, что после принятой 5 января на фоне протестов отставки председателя правительства Аскара Мамина его функции временно исполняет первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что в агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана, и Ближнего Востока.

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