Москва, , 14:43 — REGNUM ОДКБ сыграло колоссальную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Многие считали, что ОДКБ — это некая виртуальная организация. Оказалось, что это не так. И уже сейчас ясно, что ОДКБ сыграло колоссальную роль в стабилизации ситуации в Казахстане». — отметил Никонов в соцсетях.

Он также отметил поведение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Я в хорошем смысле поражен, что, почувствовав слабость своих позиций, Токаев поступил не как Янукович, и не как Горбачев. Он решил бороться, и бороться серьезно, за свою страну и свою власть, которую ему вручил народ Казахстана. Это, в общем-то, обязанность президента страны. Считаю, что он сделал абсолютно правильно, обратившись в ОДКБ. И абсолютно правильно страны-члены ОДКБ приняли решение положительно ответить на его обращение», — рассуждает депутат.

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