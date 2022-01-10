Минск, 10 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Требование госсекретаря США Энтони Блинкена к Казахстану объяснить обращение в ОДКБ звучит смешно и глупо, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает 10 января Sputnik Беларусь.

Odkb-csto.org Флаги стран-членов ОДКБ

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Вольфович напомнил, что Казахстан — член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и именно силы ОДКБ должны помогать этой стране нормализовать ситуацию.

«Высказывание некоторых политиков, прежде всего, моего коллеги американского о том, что мы требуем от Казахстана объяснений, это настолько смешно и глупо звучит, ведь Казахстан не входит в блок НАТО», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен ранее заявил, что властям Казахстана следует объяснить своё обращение в ОДКБ — «организацию, в которой главенствует РФ». Вместе с тем президент России Владимир Путин заявил 10 января, что события в Казахстане наглядно показали пользу и актуальность ОДКБ.

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