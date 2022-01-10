Ново-Огарево, Московская область, , 11:37 — REGNUM События в Казахстане наглядно показали пользу и актуальность ОДКБ. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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«Наша организация на деле показала свой потенциал. Способность действовать быстро, решительно и эффективно», — заявил Путин.

«Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ. И туда вошли, и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя — я хочу это подчеркнуть, многолетняя, — кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результат», — указал он.