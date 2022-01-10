Брюссель, 10 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Готовность России к диалогу по безопасности — позитивный сигнал, в НАТО его приветствуют. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 10 января в Брюсселе.

NATO Йенс Столтенберг

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«Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия — НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее — в ОБСЕ в Вене», — сказал Столтенберг.

По его словам, нельзя ожидать, что эти переговоры решат все проблемы. Но если с обеих сторон есть реальная воля, возможен запуск процесса, который предотвратит новые конфликты в Европе.

С Россией можно прийти к соглашению, в том числе по контролю над вооружениями и более широкому кругу вопросов. Готовность Москвы к диалогу по безопасности — это позитивный сигнал.

«Мы готовы выслушать озабоченности России, однако любой осмысленный диалог подразумевает, что и Россия учтет наши озабоченности по поводу ее действий», — добавил Столтенберг.

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