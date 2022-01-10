Москва, 10 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют разговора по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков напомнил, что в ходе прошлого телефонного разговора, который был накануне Нового года, лидеры двух стран «подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны.

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