Москва, 10 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Социальные сети могут применяться во зло, это нужно учитывать и принимать меры. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 января журналистам, комментируя ситуацию в Казахстане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он отметил, что зло из-за соцсетей — давняя, а не новая история. Во время недавних событий в Казахстане она лишний раз подтвердилась очевидным образом.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о хорошо спланированной агрессии против своей страны. Президент России Владимир Путинотметил, что в Казахстане использовались характерные «майданные» технологии силовой и информационной поддержки протестов.

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