Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM Казахстан стал целью террористической агрессии, доказательства этого скоро будут представлены миру. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

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Он подчеркнул, что действия террористов координировались из единого центра, операция против властей Казахстана тщательно планировалась. На это указывает, в том числе, синхронность атак на госучреждения в разных городах.

«В ближайшее время после предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана рассказал об участии в атаках зарубежных боевиков. По его словам, для них характерен вывоз тел своих погибших подельников с улиц и из моргов.

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