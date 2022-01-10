Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зарегистрировано уже несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», но точное количество инфицированных пока держится в тайне, так как нет окончательных результатов исследований.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Об этом 10 января сообщила журналистам начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Чхинджерия, случаи заражения «Омикроном» в городе на Неве есть. Штамм был выявлен у горожан, вернувшихся из отпуска в африканских странах, где ситуация с заболеваемостью ковидом, в том числе штаммом «Омикроном», неблагополучная.

«Случаи «Омикрон» в городе есть. Они выявлены среди лиц прибывающих из стран Африки. Все они обследованы, находятся под наблюдением. Они находятся на 14-дневной изоляции, за контактными (лицами) установлено наблюдение», — отметила Чхинджерия.

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Что касается количества зараженных новым штаммом, то назвать его в управлении Роспотребнадзора пока не могут, поскольку нет окончательных результатов секвенирования, которое проводит профильный научно-исследовательский институт.

«Для того, чтобы достоверно подтвердить или опровергнуть «Омикрон», необходимо исследование, секвенирование, — пояснила Чхинджерия. — Только после того, как мы окончательно получим подтверждение или опровержение, мы сможем озвучить количество этих лиц. Секвенирование проводится до 10−12 дней».