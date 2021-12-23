Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Первый петербургский пациент, который заразился новым штаммом коронавируса «Омикрон», находится под наблюдением врачей в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом 23 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина Елена Молчанова © ИА REGNUM

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"Проходит лечение в Боткина — состояние удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в Петербурге зафиксирован первый случай завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». Заболела горожанка, которая вернулась из отпуска в ОАЭ.

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