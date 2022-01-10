Душанбе, 10 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. У южных границ стран ОДКБ — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«В северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40 лагерей, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков», — сказал Рахмон на внеочередном саммите ОДКБ.

Он добавил, что происходящие в Казахстане события подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.

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