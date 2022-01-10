Рахмон: у южных границ ОДКБ насчитывается более 6 тыс. боевиков
Душанбе, 10 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. У южных границ стран ОДКБ — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Он добавил, что происходящие в Казахстане события подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.
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