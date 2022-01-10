Москва, 10 января 2022, 11:58 — REGNUM Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом. Такое заявление 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин.
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Также, по словам Путина, эти террористы имеют опыт действий в горячих точках планеты.
Российский лидер добавил, что для дестабилизации ситуации в Казахстане определённые силы не чурались искать наёмников и боевиков через социальные сети.
По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Казахстане, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Глава республики также указал на «высокую боеготовность и звериную жестокость» радикалов.