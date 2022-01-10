Москва, 10 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В России за сутки 9 января выявлено 15 тысяч 830 новых случаев заболевания COVID-19. Случаи заражения выявлены в 84 регионах, приводит данные 10 января оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Из выявленных случае заражения коронавирусом у 2238 человек (14,1%) активно не проявляются признаки болезни.

Больше всего заболевания COVID-19 выявлено в Москве (2778 человек), Санкт-Петербурге (1419) и Подмосковье (1197). Меньше всего — в Магаданской области, Республике Тува (по 10 человек) и Ненецком автономном округе (один человек).

ИА REGNUM сообщало, ежедневно в России выявляются десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу.

Читайте подробнее: Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости