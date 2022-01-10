Астана, 10 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Казахстана восстановлен конституционный порядок. Об этом 10 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», — сказал он.

В то же время, Токаев уточнил, что в республике продолжается контртеррористическая операция, которая будет завершена в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики отказались от своих планов по захвату резиденции президента республики из-за прибытия в страну миротворцев ОДКБ.