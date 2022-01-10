Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики отказались от своих планов по захвату резиденции президента республики из-за прибытия в страну миротворцев ОДКБ. Об этом 10 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Знак отличия ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов (с миротворческими силами ОДКБ) в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — сказал он.

Также Токаев уточнил, что благодаря этому стало возможно отправить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город у террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что двое силовиков были обезглавлены в ходе беспорядков в Казахстане.