Тула, 12 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Петрунин скончался от последствий перенесенного коронавируса, отметила депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

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«Сегодня утром пришла печальная новость, ставшая для многих и лично для меня, большим потрясением — скончался мой коллега, депутат Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса», — отметила Школкина в телегерам-канале.

Она также выразила соболезнования близким Петрунина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.

Во фракции «Единая Россия» выражают соболезнования в связи со смертью депутата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни парламентария.