Москва, , 18:30 — REGNUM Военно-транспортные самолеты Министерства обороны России сегодня, 9 января, взяли на борт из казахстанской Алма-Аты 1 422 человека, пожелавших вернуться на Родину. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Самолет Pixabay.com

«Девятого января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1 422 человека. На 17:00 мск два самолета сели в аэропорту «Чкаловский», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по состоянию на 9 января в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в РФ из Казахстана.

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