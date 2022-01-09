Москва, 9 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Первые три самолета военно-транспортной авиации России эвакуировали граждан РФ из Казахстана. Сегодня, 9 января, они вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский.

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"Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — сообщил представитель российского генконсульства в Алма-Ате Владимир Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по состоянию на 9 января в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в РФ из Казахстана.

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