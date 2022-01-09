Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM В МИД РФ назвали число граждан РФ, которые пожелали вернуться из Казахстана вывозными рейсами. Ведомство зарегистрировало 1600 человек, желающих вылететь из страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано ок. 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в РФ», — написала она в Telegram-канале.

Отмечается, что три вывозных рейса уже в пути.

Ранее на фоне массовых беспорядков в Казахстане департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ получил несколько сотен запросов от граждан РФ о вывозе из республики.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.