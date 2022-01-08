Москва, 8 января, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Спокойная обстановка сохраняется в городе Байконур и на объектах космодрома. Об этом 8 января сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ссылаясь на доклад оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«Обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная, — написал он. — Ночь и день прошли без происшествий».

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в МИД Российской Федерации сообщили, что обстановка в Казахстане, где ранее вспыхнули массовые беспорядки, постепенно нормализуется.

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