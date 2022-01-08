Москва, , 18:23 — REGNUM Обстановка в Казахстане, где ранее вспыхнули массовые беспорядки, постепенно нормализуется. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации.

МИД России Homayun.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике, — говорится в сообщении. — Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы».

Отмечается, что работа некоторых национальных платежных систем в стране также стабилизировалась. Кроме того, власти страны анонсировали меры поддержки пострадавшего от действий мародёров малого и среднего бизнеса.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи.