Астана, 8 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Казахстане объявили 10 января Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов. Соответствующий документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«В связи с гибелью людей … объявить 10 января … общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности замсекретаря Совбеза страны.

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