Анкара, , 16:00 — REGNUM Ситуацию в Казахстане, где протесты привели к отставке правительства страны, отслеживает внимательно Анкара. Об этом 5 января передает Anadolu Ajansı со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Желаем братскому народу Казахстана мира и спокойствия, — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. — Всецело уверены в том, что власти Казахстана преодолеют кризисную ситуацию. Верим в здравомыслие народа Казахстана. Надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется».

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались протесты. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (20 руб.).