Москва, 7 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На фоне событий в Казахстане принять рамочные законы в формате МПА СНГ о деятельности некоммерческих организаций (НКО), юрлиц и физлиц, предложил член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

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"На мой взгляд, пора всерьёз договориться о том, что хотя бы внутри ОДКБ не может быть оказан комфортный приём юридическим или физическим лицам, которые заведомо могут вести с их территории подрывную работу в отношении любого из членов ОДКБ», — отметил Климов в телеграм-канале.

Во всяком случае, «солидарность» в НАТО не даёт возможности лицам, включённым в «нежелательные» списки, свободно ездить по остальным странам — членам этого «оборонительного союза демократий», указал сенатор. Не дадут там работать и иностранным НКО, лишь заподозренным, допустим, в связях с Москвой.

«И нам можно хотя бы рамочные законы на сей счёт принять, скажем, в формате МПА СНГ. Дело непростое, но без него проблем может на Евразийском пространстве лишь прибавиться. Как показывает январский Казахстан, от видимой стабильности до масштабного уличного кошмара не так далеко, как хотелось бы. Впрочем, каждый должен в этом вопросе сделать свой суверенный выбор», — указал парламентарий.

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