Москва, , 16:35 — REGNUM Противники России готовы обернуть события с вводом войск ОДКБ в Казахстан в очернение России на фоне грядущих переговоров с Западом, отметил член Совфеда Андрей Климов.

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«Наши противники вполне готовы обернуть события с законным и обоснованным вводом войск ОДКБ в Казахстан в неправедном очернении Москвы на фоне предстоящих переговоров РФ с Западом (а тут и новые провокации на Донбассе, к сожалению, могут добавить масла в огонь заморской антироссийской кухни)», — отметил Климов в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что «в криминальных «крымских историях» (включая теракты) наёмники-джихадисты с украинскими корешками фигурировали неоднократно».

«Немало возможностей в обеспечении Казахстана подготовленными боевиками даёт и соседний Афганистан. Там, кстати, вместе с НАТО совсем недавно действовали также украинские военные», — указал парламентарий.

Климов надеется, что принятое ОДКБ единственно возможное и своевременное решение помочь официальным властям по их просьбе восстановить конституционный порядок в Казахстане даст в ближайшем будущем возможность вытащить на свет Божий истины организаторов всей этой опасной заварухи.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января провёл совещание с членами правительства, на котором сделал ряд срочных распоряжений.

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