Астана, 6 января, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В Казахстан прибыли белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ. Об этом 6 января сообщает телеканал ОНТ.

Андрей Репин ИА REGNUM Десантники

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«Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, — говорится в сообщении телеканала. — Подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76».

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд.

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