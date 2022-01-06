Минск, , 23:04 — REGNUM У миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась.

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