Минск, 6 января 2022, 23:04 — REGNUM У миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Как передавало ИА REGNUM, 6 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась.
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