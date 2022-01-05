Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата освободили аэропорт, который ранее заняли участники акции протеста. Об этом, как передает Sputnik Казахстан, заявил 5 января заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

По его словам, воздушная гавань переводится в штатный режим работы.

При этом Бабакумаров добавил, что в городе началась спецоперация.

Ранее Telegram-канал Orda со ссылкой на очевидцев сообщил, что в казахстанском городе Алма-Ата участники акции протеста захватили аэропорт.

Читайте также: Аэропорт Алма-Аты захватили протестующие