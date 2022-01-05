Алма-Ата, Казахстан, , 18:43 — REGNUM В казахстанском городе Алма-Ата участники акции протеста захватили аэропорт. Об этом 5 января сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на очевидцев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Аэропорт Алма-Аты захвачен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время из воздушной гавани эвакуируют сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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