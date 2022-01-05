США призвали протестующих и власти Казахстана к сдержанности
Вашингтон, 5 января, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выступают за соблюдение прав на мирный протест и призывают власти Казахстана к сдержанности. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Джен Псаки
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Вместе с тем она назвала безумными прозвучавшие подозрения в причастности американской стороны к протестам.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Соединенных Штатов в казахстанском городе Алма-Ата будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января.
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