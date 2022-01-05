Вашингтон, 5 января 2022, 19:27 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в казахстанском городе Алма-Ата будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Американское генконсульство призвало граждан США избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.
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