Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Здание Ауэзовского РОВД (районный отдел внутренних дел) в казахстанском городе Алма-Ата пытаются взять штурмом неизвестные. Об этом 5 января передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По данным источника, сотрудники полиции, которые находятся на крыше здания, предположительно отстреливаются с помощью травматического оружия. Кроме того, силовики применяют светошумовые гранаты.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана вышли на акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились и на другие города страны.

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