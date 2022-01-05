Москва, , 16:04 — REGNUM Меры безопасности усилены около здания посольства Казахстана в столице России Москве.

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Возле здания со стороны Чистопрудного бульвара стоит несколько полицейских машин, сообщают СМИ.

2 января жители городов Жанаозен и Актау (Казахстан) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ризвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. По его словам, «власть не падет», но стране «нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».