Москва, 3 января 2022, 20:14 — REGNUM Сообщения о том, что президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения стоял в бронежилете, являются глупостью. Об этом 3 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.
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