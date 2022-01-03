Москва, , 20:14 — REGNUM Сообщения о том, что президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения стоял в бронежилете, являются глупостью. Об этом 3 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это полная глупость! Ребята (комментаторы в сети) явно в Новый год переусердствовали!» — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

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