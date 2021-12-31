Москва, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения заявил, что главной целью властей РФ является повышение благосостояния граждан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей», — отметил Путин, добавив, что решение этих задач сделает страну еще более сильной.

По его словам, граждане вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая пока не отступает:

«Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких».

На восточных границах РФ уже наступил Новый год, и в связи с этим Путин выступил с новогодним обращением.