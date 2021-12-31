Москва, 31 декабря 2021, 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения заявил, что главной целью властей РФ является повышение благосостояния граждан.
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«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей», — отметил Путин, добавив, что решение этих задач сделает страну еще более сильной.
По его словам, граждане вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая пока не отступает:
«Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких».
На восточных границах РФ уже наступил Новый год, и в связи с этим Путин выступил с новогодним обращением.