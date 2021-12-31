Москва, 31 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом, поблагодарив их за трудолюбие и терпение.

Сергей Собянин

«Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник — вдохновении от проблем и забот, праздник — мечты о будущем», — написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр города отметил, что прожитый год останется в прошлом.

«Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», — подчеркнул Собянин.

Он также поблагодарил жителей города за трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно Собянин поблагодарил ветеранов, которые отдали десятилетия развитию «любимого города и нашей страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

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