Москва, 31 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя призвал верующих молиться о мире на всем пространстве исторической Руси и на всей планете.

Gov.spb.ru Патриарх Кирилл

«Грядущий год, мы надеемся и будем сейчас об этом молиться, должен быть годом мира. Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни», — сказал он.

Патриарх также отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу.

«Но особенно давайте помолимся в эту предновогоднюю ночь, чтобы Господь миром благословил жизнь нашего народа, нашей страны и, конечно, всей святой Руси и всего рода человеческого», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Читайте также: Путин: повышение благосостояния граждан — главная цель властей