Москва, 31 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем новогоднем поздравлении назвал уходящий 2021 год крайне непростым.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой», — сказал Медведев.

Он добавил, что жители России вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество.

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Вместе с тем хорошего в уходящем году тоже было немало, отметил Медведев.

«Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

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