Москва, 31 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учёбе, в творчестве и любимом деле», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

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