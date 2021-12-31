Москва, , 15:25 — REGNUM В 2021 году Россия столкнулась со сложными вызовами, но российские граждане научились их преодолевать. Об этом 31 декабря завил президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к жителям страны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил российский лидер, в уходящем 2021 году жителям РФ пришлось столкнуться с колоссальными вызовами, однако они научились жить в этих жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину надежду на продвижение сотрудничества РФ и Китая в 2022 году.