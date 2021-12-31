Пекин, , 13:42 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину надежду на продвижение сотрудничества РФ и Китая в 2022 году. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

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«Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 г. стартует проведение росийско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — отмечается в сообщении.

Китайский лидер в поздравительной новогодней телеграмме указал, что «в полной мере рассчитывает поддерживать тесные контакты с президентом РФ различными способами, совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения».