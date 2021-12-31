Москва, 31 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Американцы и британцы уже сегодня в военном отношении осваивают Украину, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Zatulin.ru Константин Затулин

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — цитирует РИА Новости Затулина.

Кроме того:В Раде заявили, что Россия уничтожит Украину менее чем за десять минут

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Путин и Байден проведут следующий раунд переговоров после Нового года.

Читайте также: Никонов: у России заготовлен кошмар для бизнеса США