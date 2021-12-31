Москва, , 10:52 — REGNUM Россия готова к разрыву отношений с США, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Заявление Путина о том, что новые санкции будут большой ошибкой и приведут к разрыву отношений, может означать, что мы к такому разрыву морально готовы, и у нас в запасе ответные меры, которые обернутся кошмаром для западного бизнеса, и не только на российской территории, — отметил Никонов в соцсетях.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что судя по рассуждениям президента США Джо Байдена об отсутствии победителей в ядерной войне, да него дошла серьезность ситуации и суть российских мирных требований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.