Красноярск, , 08:13 — REGNUM Подводя итоги 2021 года для Красноярского края, председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков подчеркнул, что уходящий год «стал годом тёплого арктического дыхания».

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Мы наглядно убедились, что Север нам очень нужен — сегодня и навсегда», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, в 2021 году Красноярский край по инерции от Универсиады-2019 набирает рейтинги популярности: «Вниманием столицу края окружили как экономика и международные связи, так и культура, которая в своём ключе является мягким проводником к первым двум блокам».

»Ключевым событием я бы назвал под занавес 2021 года встречу в Совете Федерации. В ходе совещания руководство региона, глава Совета Федерации и глава «Норильского никеля» обсудили реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска. К 2035 году второй по численности и самый северный город Красноярского края должен пройти полную перезагрузку. Валентина Матвиенко видит новый Норильск городом-садом и анонсировала свой приезд в 2023 году! Учитывая, что взгляды министерств, президента и теперь Совета Федерации направлены на Норильск, а основные средства — деньги «Норникеля», то, по всей логике, мы должны увидеть образец эффективности освоения средств. И это закономерно: город ведь — настоящий северный форпост России», — подчеркнул Никуленков.

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Он отметил «сверхактуальность темы городов в Красноярском крае»: «В августе 2021 года Сергей Шойгу рассказал о таких планах, и даже были названы имена новых городов. А уже в ноябре красноярские активисты от науки и общественной жизни анонсировали начало проектирования сети новых малых городов с 2022 года. Вдоль Енисея предложили агломерацию из шести городов (с целью развития северных территорий и Арктики). И даже перечислили условные названия новых городов — «Бирюса», «Лесосибирск», «Дубчес», «Турухан», «Норильск», «Диксон».

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«Первая проектная встреча прошла на базе Института Севера и Арктики СФУ, кстати, открывшегося только в 2020 году, но зазвучавшего именно в 2021 году, когда про институт заговорили СМИ Совета Федерации России на тему экологии и арктического туризма, когда институт посетил полпред губернатора, и когда в регионе появилось место стягивания всех северных инициатив. Безусловно, Сибирский федеральный университет стал более комплексной, полновесной организацией благодаря этому, особенно в год своего 15-летнего юбилея. Это кстати, тоже знаковое событие — 2021», — считает собеседник ИА REGNUM.

В целом в 2021 году, по мнению политолога, можно отметить выполнение абсолютно всех социальных обязательств в регионе и «формирование беспрецедентно большого бюджета на 2022 год — 329 миллиардов рублей». Также обращает на себя внимание факт сокращения государственного долга с 2019 года со 105 до 70 млрд рублей.

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«Ну и, традиционно, международная часть. В сентябре с визитом в Красноярске встречали Генерального консула ФРГ в Новосибирске. В это же время состоялся визит посла Швейцарии в России в Красноярск. К этим встречам мы приурочили фестиваль швейцарского кино и бизнес-миссию деловых кругов ФРГ. Состоялся XIX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» (г. Красноярск), а также II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Визуально палитру знаковых событий в крае дополнила выставка, посвящённая 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Нельзя не отметить Международный симпозиум хакасского эпоса в городе Абакане (Хакасия) и фестиваль Дмитрия Хворостовского. А в ноябре Красноярск сам выехал в МИД России, чтобы реализовать презентацию регионов Енисейской Сибири для представителей иностранного дипломатического корпуса», — подытожил Никуленков.