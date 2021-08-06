Новосибирск, , 08:15 — REGNUM С предложением построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами, выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил об этом 6 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Шойгу Mil.ru

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов», — сказал глава Минобороны РФ.

Также он уточнил, что, как он считает, это будут населенные пункты с количеством жителей 300−500 тыс., а лучше — до одного миллиона человек.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил Шойгу.

При этом глава Минобороны России привел в качестве примера подобные планы, которые существовали в СССР незадолго до развала страны.

«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возглавляемое им ведомство рассчитывает на то, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) «Охотник» будет закончена к 2022 году.